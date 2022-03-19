Задушливий смог над Києвом: міська влада пояснила звідки він взявся

Вранці в суботу, 19 березня, У Києві спостерігається незначне задимлення. В КМДА пояснили, чому столицю накрив потужний смог.

За даними КМДА, задимлення в Києві пов'язано зі зміною погодніх умов, зокрема напрямком вітру.

"За даними фахівців, якість повітря відповідає нормам. Але просимо не відкривати вікна та не виходити з дому без необхідності", – йдеться в повідомленні КМДА.

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Речник Міністерства внутрішніх справ Вадим Денисенко повідомив, що смог над Києвом виник через догорання сміттєзвалища біля Нових Петрівців. А також через безвітряну погоду.

"Як тільки вітер з'явиться, смог від роботи теплоелектростанцій і димів від загорянь в околицях Києва розвіється", – запевнив Вадим Денисенко.