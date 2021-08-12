Спалахнула квартира на Троєщині: йшла велика хмара диму – відео
Джерело:24 Канал
На Троєщині в Києві 12 серпня спалахнула пожежа в багатоповерхівці. В одній із квартир загорілася одна кімната й балкон.
Це сталося на вулиці Маяковського. Про інцидент розповіли в коментарі 24 каналу в ДСНС Києва.
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Вогонь виривався з вікон балкону
Загоряння виявили на останньому поверсі 10-поверхового будинку. Загальна площа пожежі була 8 метрів квадратних.
На відео з місця видно, що вогонь був досить сильним і вирився з вікон балкону. Оскільки балкон пошкоджений найбільше, ймовірно, саме там був осередок пожежі. Причину інциденту будуть встановлювати правоохоронці.
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Інша пожежа в Києві
Вночі 8 серпня пожежників викликали гасити пожежу в на вулиці Червоноткацькій. Там загорілася закинута будівля промзони.
Згодом стало відомо, що насправді згоріла нарколабораторія. Тому на місце також викликали слідчих.