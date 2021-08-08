Вогонь поширився площею у 30 квадратних метрів. На ліквідацію пішло декілька годин.

Важливо У Києві біля Офісу президента загорілася трансформаторна будка

Гасіння ускладнювало кілька факторів

Рятувальники зазначили, що вікна були закриті, а потрапити до епіцентру пожежі зсередини було надто складно через задимленість.

Лише після декількох годин гасіння на першому поверсі пожежники побачили ємкості з невідомою кислотою. А коли дим розсіявся, то і на другому поверсі виявили ознаки цілого нелегального виробництва.

На місце одразу ж викликали слідчих.

У Києві горіла нарколабораторія / Фото УНН

Раніше правоохоронці виявили плантацію коноплі на території Чаплинської територіальної громади, що в Херсонській області. Вартість рекордного посіву становить понад 300 мільйонів гривень.