Вогонь поширився площею у 30 квадратних метрів. На ліквідацію пішло декілька годин.
Важливо У Києві біля Офісу президента загорілася трансформаторна будка
Гасіння ускладнювало кілька факторів
Рятувальники зазначили, що вікна були закриті, а потрапити до епіцентру пожежі зсередини було надто складно через задимленість.
Лише після декількох годин гасіння на першому поверсі пожежники побачили ємкості з невідомою кислотою. А коли дим розсіявся, то і на другому поверсі виявили ознаки цілого нелегального виробництва.
На місце одразу ж викликали слідчих.
У Києві горіла нарколабораторія / Фото УНН
Раніше правоохоронці виявили плантацію коноплі на території Чаплинської територіальної громади, що в Херсонській області. Вартість рекордного посіву становить понад 300 мільйонів гривень.