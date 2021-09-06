Запуск метро на Виноградар у Києві надовго перенесуть

Компанія Київметробуд, яка є генеральним підрядником будівництва кількох станцій на Сирецько-Печерській лінії підземки столиці хоче через суд перенести термін дії договору з метрополітеном.

Згідно з ухвалою Господарського суду Києва, служителі Феміди розглядатимуть можливість перенесення кінцевих термінів закінчення робіт з будівництва станцій метро на житловий масив Виноградар. У позові зазначено, що Київметробуд хоче перенести закінчення терміну дії договору з листопада 2021 на травень 2023.

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Фактично йдеться про передачу готового об'єкту в користування підземкою.

Дві станції обіцяли відкрити вже найближчими місяцями

У чинній редакції договору вказано, що генпідрядник має передати замовнику станції метро 26 листопада.

Втім, за 2017 – 2021 роки Київметробуд отримав лише 4,07 мільярда від загальної суми тендеру – 5,98 мільярда.

Саме через це підрядники й хочуть через суд домогтися внесення змін у документацію та відтермінувати кінцеві дати добудови об'єктів.

Першою на зеленій гілці метро мали відкрити станцію "Мостицька". Влада столиці обіцяла, що поїзди почнуть їздити до Виноградаря вже до кінця цього року. Наступною, через якийсь час, мали відкрити станцію "Проспект Правди".

Загалом у проєкті нової підземки заплановано будівництво 4 станцій метро. Гілку мають продовжити ще станціями "Виноградар" та "Вулиця Маршала Гречка".

Рішення про зміну термінів мають прийняти найближчим часом, однак навіть якщо судді вирішать відмовити Київметробуду, встигнути у строки підрядники, скоріш за все, не встигнуть.