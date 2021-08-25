Заради викупу: у Києві двоє поліцейських викрали чоловіка

Двом поліцейським Києва та їх спільнику повідомили про підозру у скоєнні тяжкого злочину. Вони нібито викрали чоловіка та змусили заплатити 10 тисяч доларів.

Правоохоронцям інкримінують незаконне позбавлення волі, одержання неправомірної вигоди, а також вимагання групою осіб з використанням службового становища. Якщо провину поліцейських визнає суд, їм загрожує від 5 до 10 років тюрми.

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Таке ж саме обвинувачення стосується поплічника поліцейських.

Викрали чоловіка, якого розшукують за шахрайство

Все почалося з того, що цивільний чоловік дізнався, що його друг перебуває в розшуку. Він звернувся до поліцейських та домовився з ними про імітацію затримання.

У квітні 2021 правоохоронці силою змусили зловмисника сісти до їх машини, а згодом запропонували заплатити їм 10 тисяч доларів. За це вони нібито мали не повідомляти про місцеперебування "затриманого" слідчим, які ведуть справу чоловіка.

Потерпілий погодився з умовами поліцейських, тому наступні години після затримання вони супроводжували його для збору грошей.

Правоохоронці отримали майже 95 тисяч гривень та відпустили потерпілого.

25 серпня у квартирах поліцейських та у їх кабінетах провели обшуки. Зловмисників затримали. Незабаром їм обиратимуть запобіжні заходи.

Крім того, у прокуратурі підкреслили, що один з копів є фігурантом ще одного провадження, яке вже розглядають у Голосіївському районному суді Києва. Втім, цей факт жодним чином не заважав обвинуваченому виконувати свої обов'язки у МВС.