Застрибнули на ходу: у Києві чоловіки затримали вщент п'яного водія автовишки – відео бойовика

Вкрай незвичайні перегони сталися вдень 19 жовтня у Києві. Нетверезий водій автовишки вчинив ДТП в Оболонському районі Києва, після чого намагався втекти.

Зупиняти зловмисника кинулися очевидці інциденту. Запис погоні, яка була схожа на сцену з голлівудських бойовиків, зробив один з її учасників.

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Судячи з відео, водію автовишки вдалося проїхати після ДТП кілька кілометрів.

П'яний водій їхав з нетверезим пасажиром

Аварія за участю ватажівки сталася вдень 19 жовтня на перехресті вулиць Бережанська та Лугова.

Водій автовишки врізався в іншу машину, але зупинятися на місці події не став.

Власник побитого легковика зумів застрибнути на стрілу вишки та пробрався до кабіни.

У цей час автовишку переслідували небайдужі очевидці аварії.

Погоня закінчилася тим, що вантажівку все ж таки зупинили на вулиці Вишгородській.

Чоловіки силою змусили нетверезого водія вилізти з кабіни. У цей час всередині перебував ще один чоловік, який також був п'яним.

Чим закінчився інцидент, невідомо. Скоріш за все, на місце викликали правоохоронців.

Дивіться відео епічних перегонів за нетверезим водієм автовишки у Києві (обережно, багато нецензурної лексики 18+):