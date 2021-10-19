Останавливать злоумышленника бросились очевидцы инцидента. Запись погони, которая была похожа на сцену из голливудских боевиков, сделал один из ее участников.
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Судя по видео, водителю автовышки удалось проехать после ДТП несколько километров.
Пьяный водитель ехал с нетрезвым пассажиром
- Авария с участием грузовика произошла днем 19 октября на перекрестке улиц Бережанская и Луговая.
- Водитель автовышки врезался в другую машину, но останавливаться на месте происшествия не стал.
- Владелец разбитой легковушки сумел запрыгнуть на стрелу вышки и пробрался в кабину.
- В это время автовышку преследовали неравнодушные очевидцы аварии.
- Погоня закончилась тем, что грузовик все же остановили на улице Вышгородской.
Мужчины силой заставили нетрезвого водителя вылезти из кабины. В это время внутри находился еще один мужчина, который также был пьян.
Чем закончился инцидент, неизвестно. Скорее всего, на место вызвали полицию.
Смотрите видео эпических гонок за нетрезвым водителем автовышки в Киеве (осторожно, много нецензурной лексики 18+):