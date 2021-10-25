Завдяки повітрю у капюшоні: у Києві поліцейські дивом врятували маленьку дівчинку, яка тонула

Правоохоронці з Івано-Франківщини вберегли життя маленькій дитині, яка впала у воду в одному з озер Києва. Дівчинка могла б потонути, але поліцейські дивом вчасно до неї дісталися.

Батьків дитини у цей момент поруч не було. Матір перебувала десь неподалік від водоймища та підійшла до озера лише за кілька хвилин після порятунку дівчинки.

Дивіться також Під Києвом водій легковика збив дитину на тротуарі та влетів у паркан

На вигляд дитині було 4 – 5 років, але вона була у памперсі. І це також допомогло врятувати дівчинці життя.

Допомогло повітря у капюшоні

Під час прогулянки у парку "Перемога" поліцейські побачили у воді рожеву дитячу куртку.

Підійшовши поближче, правоохоронці зрозуміли, що у воді перебуває дитина.

Один з чоловіків одразу кинувся у холодну воду на допомогу. Дівчинку вже почало відносити від берега течією.

Патрульний стверджує, що дитина перебувала на воді завдяки повітрю у капюшоні болоньєвої куртки. Крім того, утримував її на поверхні й памперс.

Коли дівчинку передали її рідним, поліцейські одразу побігли перевдягатися та зігріватися. Чому саме дитина впала в озеро, невідомо. За попередніми даними, вона потягнулася до однієї з качок, але не втрималася та впала у воду.

Чи притягнули до відповідальності батьків дитини, невідомо.