Збирав "данину" зі стихійних торговців: у Києві затримали начальника відділу поліції

У столиці затримали начальника відділу превенції Святошинського управління поліції. Він систематично брав хабарі у стихійних торговців.

Правоохоронця викрили слідчі ДБР та оперативники СБУ. Невдовзі зловмиснику повідомлять про підозру.

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Правоохоронець брав хабарі

За інформацією слідства, начальник відділу превенції Святошинського управління поліції ГУ НП Києва систематично вимагав хабарі у торговців стихійних ринків. Він користувався своїми владними повноваженнями, тож схема працювала добре.

Чоловік отримував хабарі від підприємців, які продають харчові продукти на території Святошинського району столиці. Поліцейський вимагав у них від 15 до 40 тисяч гривень щомісяця.



Правоохоронець брав хабарі / Фото Київської міської прокуратури

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Розслідування триває

Правоохоронця затримали 11 лютого після отримання частини хабаря. Слідчі відкрили кримінальне провадження за "прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою".

Якщо провину затриманого доведуть у суді, йому загрожуватиме від 5 до 10 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років. Також в нього можуть конфіскувати майно.

Скоро зловмиснику повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.



Затриманий вимагав гроші у стихійних торговців / Фото Київської міської прокуратури



Чоловікові скоро повідомлять про підозру / Фото Київської міської прокуратури