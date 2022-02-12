Збирав "данину" зі стихійних торговців: у Києві затримали начальника відділу поліції
Джерело:Київська міська прокуратура
У столиці затримали начальника відділу превенції Святошинського управління поліції. Він систематично брав хабарі у стихійних торговців.
Правоохоронця викрили слідчі ДБР та оперативники СБУ. Невдовзі зловмиснику повідомлять про підозру.
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Правоохоронець брав хабарі
За інформацією слідства, начальник відділу превенції Святошинського управління поліції ГУ НП Києва систематично вимагав хабарі у торговців стихійних ринків. Він користувався своїми владними повноваженнями, тож схема працювала добре.
Чоловік отримував хабарі від підприємців, які продають харчові продукти на території Святошинського району столиці. Поліцейський вимагав у них від 15 до 40 тисяч гривень щомісяця.
Правоохоронець брав хабарі / Фото Київської міської прокуратури
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Розслідування триває
Правоохоронця затримали 11 лютого після отримання частини хабаря. Слідчі відкрили кримінальне провадження за "прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою".
Якщо провину затриманого доведуть у суді, йому загрожуватиме від 5 до 10 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років. Також в нього можуть конфіскувати майно.
Скоро зловмиснику повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.
Затриманий вимагав гроші у стихійних торговців / Фото Київської міської прокуратури
Чоловікові скоро повідомлять про підозру / Фото Київської міської прокуратури