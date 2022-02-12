Правоохранителя разоблачили следователи ГБР и оперативники СБУ. Вскоре злоумышленнику сообщат о подозрении.

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Правоохранитель брал взятки

По информации следствия, начальник отдела превенции Святошинского управления полиции ГУ НП Киева систематически вымогал взятки у торговцев стихийных рынков. Он пользовался своими властными полномочиями, так что схема работала хорошо.

Мужчина получал взятки от предпринимателей, продающих пищевые продукты на территории Святошинского района столицы. Полицейский требовал у них от 15 до 40 тысяч гривен ежемесячно.



Правоохранитель брал взятки / Фото Киевской городской прокуратуры

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Расследование продолжается

Правоохранителя задержали 11 февраля после получения части взятки. Следователи открыли уголовное производство за "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом".

Если вину задержанного докажут в суде, ему будет грозить от 5 до 10 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет. Также у него могут конфисковать имущество.

Скоро злоумышленнику сообщат о подозрении и изберут меру пресечения. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.



Задержанный требовал деньги у стихийных торговцев / Фото Киевской городской прокуратуры



Мужчине скоро сообщат о подозрении / Фото Киевской городской прокуратуры