По данным следствия, полицейские из Днепропетровской области приехали в столицу для проведения обыска у фигуранта уголовного производства. Следственные действия проходили в жилище 29-летнего киевлянина, подозреваемого в мошенничестве.

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Однако, после обысков полицейские посадили фигуранта производства в машину и потребовали у него денежные средства.

Требовали 12 тысяч долларов и угрожали СИЗО

Полицейских задерживали спецназовцы / Фото прокуратуры Киевской области

Как утверждают в прокуратуре Киева, полицейские из Днепропетровской области фактически задержали киевлянина и угрожали сообщением о подозрении и отправкой его в следственный изолятор.

Никаких процессуальных документов при этом следователь и оперативники не составляли.

Злоумышленники потребовали у потерпевшего 12 тысяч долларов.

Чтобы мужчина смог отдать деньги, полицейские позволили ему позвонить по телефону знакомым.

Полицейским светит до 10 лет / Фото прокуратуры Киевской области

Вечером 9 февраля киевлянин передал следователям 6300 долларов, после чего их сразу задержали спецназовцы и детективы ГБР. Действия злоумышленников квалифицировали как незаконное лишение свободы и похищение человека, а также вымогательство и получение взятки должностными лицами.

Следственные действия по фиксации всех обстоятельств преступления продолжаются. Вскоре задержанным сообщат о подозрении в нарушении закона. Сотрудники прокуратуры готовят ходатайство об избрании фигурантам мер пресечения.

Если вину полицейских признают в суде, им грозит от 5 до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

В Киеве на взятке задержали следователя

На днях в столице работники ГБР разоблачили работника одного из районных управлений полиции, расследовавшего уголовное производство по ДТП. Вместо выполнения своих обязанностей следователь требовал у нарушителя правил денег. После получения взятки полицейский был задержан. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.