По данным следствия, полицейский решил подзаработать и сам потребовал деньги с виновника аварии. За взятку он обещал лишить ответственности за совершение аварии.
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Свои услуги оборотень в погонах оценил в 1 тысячу долларов.
Выбросил деньги на землю
- Следователь одного из районных управлений полиции должен был доказывать вину виновника аварии, но вместо этого хотел отмазать его.
- Сотрудник полиции пообещал фигуранту дела, что обязательно привлечет его к уголовной ответственности в случае отказа.
- Услышав подобное предложение, пострадавший от действий следователя обратился в ГБР.
- Задержали полицейского с поличным, когда виновник аварии передал ему пачку купюр.
Поняв, что происходит, злоумышленник выбросил деньги на асфальт, но факт получения им денежных средств уже задоукментували. Действия следователя квалифицировали как вымогательство и получение взятки должностным лицом. Если следователи смогут доказать вину задержанного в суде, ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности в течение 3 лет после освобождения.
Вскоре злоумышленнику сообщат о подозрении в совершении преступления. Кроме того, прокуроры готовят ходатайство об избрании мужчине меры пресечения.
Собираются ли в ГБР добиться освобождения или хотя бы отстранения полицейского от исполнения им обязанностей, пока неизвестно.