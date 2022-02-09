По данным следствия, полицейский решил подзаработать и сам потребовал деньги с виновника аварии. За взятку он обещал лишить ответственности за совершение аварии.

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Свои услуги оборотень в погонах оценил в 1 тысячу долларов.

Выбросил деньги на землю

Следователь одного из районных управлений полиции должен был доказывать вину виновника аварии, но вместо этого хотел отмазать его.

Сотрудник полиции пообещал фигуранту дела, что обязательно привлечет его к уголовной ответственности в случае отказа.

Услышав подобное предложение, пострадавший от действий следователя обратился в ГБР.

Задержали полицейского с поличным, когда виновник аварии передал ему пачку купюр.

Поняв, что происходит, злоумышленник выбросил деньги на асфальт, но факт получения им денежных средств уже задоукментували. Действия следователя квалифицировали как вымогательство и получение взятки должностным лицом. Если следователи смогут доказать вину задержанного в суде, ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности в течение 3 лет после освобождения.

Вскоре злоумышленнику сообщат о подозрении в совершении преступления. Кроме того, прокуроры готовят ходатайство об избрании мужчине меры пресечения.

Собираются ли в ГБР добиться освобождения или хотя бы отстранения полицейского от исполнения им обязанностей, пока неизвестно.