За даними слідства, поліцейський вирішив підзаробити та сам почав вимагати гроші з винуватця аварії. За хабар він обіцяв позбавити відповідальності за скоєння аварії.

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Свої послуги перевертень у погонах оцінив у 1 тисячу доларів.

Викинув гроші на землю

Слідчий одного з районних управлінь поліції мав доводити провину винуватця аварії, але замість цього хотів відмазати його.

Працівник поліції пообіцяв фігуранту справи, що обов'язково притягне його до кримінальної відповідальності у разі відмови.

Почувши подібну пропозицію, постраждалий від дій слідчого звернувся до ДБР.

Затримали поліцейського на гарячому, коли винуватець аварії передав йому пачку купюр.

Зрозумівши, що відбувається, зловмисник викинув гроші на асфальт, але факт отримання ним коштів вже задоукментували. Дії слідчого кваліфікували як вимагання та отримання хабаря посадовою особою. Якщо слідчі зможуть довести провину затриманого у суді, йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади впродовж 3 років після звільнення.

Незабаром зловмиснику повідомлять про підозру у скоєнні злочину. Крім того, прокурори готують клопотання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу.

.Чи збираються у ДБР домогтися звільнення або хоча б відсторонення поліцейського від виконання ним обов'язків, наразі невідомо.