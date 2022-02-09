Про результати допитів правоохоронців, які були на місці аварії за участю "слуги народу", розповів директор ДБР Олексій Сухачов.

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Поліцейські не підтвердили спробу хабарництва Трухіна

Співробітники поліції, яких допитали у Державному бюро розслідувань, не підтвердили інформацію про пропозицію їм хабаря нардепом Олександром Трухіним після ДТП.

Щодо можливої ​​пропозиції надання Трухіним неправомірної вигоди. Під час повторного допиту поліцейські повідомили, що особисто їм кошти як неправомірну вигоду не пропонували,
– зазначив Сухачов.

Відповідну заяву він зробив, виступаючи 9 лютого на засіданні парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.

Справа про ДТП з Трухіним: останні новини

  • Авто "слуги народу" Олександра Трухіна 23 серпня спричинило ДТП під Києвом, унаслідок якого постраждали 6 людей. Політик заперечував свою провину.
  • Журналісти "УП" оприлюднили запис з бодікамери поліцейського, який прибув першим на виклик після ДТП. На кадрах видно, як нардеп намагається домовитися з правоохоронцем, втекти з місця аварії, а також згадує про Дениса Монастирського.
  • Після цього Ірина Венедіктова доручила зареєструвати кримінальну справу щодо Трухіна. Вона стосується ймовірної пропозиції хабаря правоохоронцям. Досудове розслідування проводять детективи НАБУ.
  • Крім того, патрульного Сергія Петрика вже кілька разів викликали на допит у ДБР. Чоловік також розповів, що його відео з місця ДТП з Трухіним може бути не єдиним. Адже всі правоохоронці на місці події мали бодікамери.
  • Була також і реакція Офісу генпрокурора на розслідування справи. Там пояснювали, чому відео з бодікамер патрульних не долучили до справи. Мовляв, прохання таке було через 2 дні після ДТП. Але патрульні відповіли, що кадри нібито не збереглися.
  • Днями слідчі Бюро також повідомили, що на усіх відео з камер від Полтави до Борисполя за кермом Audi A8 перебувала людина в одязі червоного кольору. Трухін того дня був у білій сорочці.

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