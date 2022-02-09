О результатах допросов стражей порядка, которые были на месте аварии с участием "слуги народа", рассказал директор ГБР Алексей Сухачев.

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Полицейские не подтвердили попытку взяточничества Трухина

Сотрудники полиции, допрошенные в Государственном бюро расследований, не подтвердили информацию о предложении им взятки нардепом Александром Трухиным после ДТП.

О возможном предложении предоставления Трухиным неправомерной выгоды. В ходе повторного допроса полицейские сообщили, что лично им средства как неправомерную выгоду не предлагали,

– отметил Сухачев.

Соответствующее заявление он сделал, выступая 9 февраля на заседании парламентского комитета по правоохранительной деятельности.

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