У ДБР наголошують, що вивчали усі записи з камер на дорозі від Полтави до Києва, де рухався нардеп. Там побачили, що за кермом була особа в одязі червоного кольору. Поліція ж на запит відомства матеріалів на початку розслідування не надала.

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Що розповів Петрик про допит

За словами адвоката патрульного, його допитували про обставини справи і повісток більше не вручали.

Сам Петрик розповідає, що місце аварії покинув після 18:00. Поїхав на базу, а відео здав у IT-відділ за протоколом.

Я зрозумів, що всі обставини і свідки на місці, прибув інший екіпаж, щоб заповнити всі протоколи, тому поїхав,

– сказав Петрик.

Зверніть увагу! ДТП із нардепом сталося у серпні 2021 року. Історія набула нового розголосу нещодавно, коли журналісти оприлюднили розмову із патрульним Петриком та відео з його нагрудної камери. На ньому видно, як нардеп хоче уникнути відповідальності.

Без тиску й погроз

Петрик пояснив, що журналісти самі написали йому, попросивши про коментар. Той погодився, бо подумав, що історія трапилась давно. У ДБР, зокрема, його допитували й щодо цього.

За словами патрульного, керівництво йому не погрожує та не чинить тиску. Він працює в звичному режимі. Нардеп Трухін з ним також не зв'язувався.

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Як заявляв Сергій Петрик, його відео з місця ДТП із Олександром Трухіним може бути не єдиним. Адже всі правоохоронці на місці події мали боді-камери.

Була також і реакція Офісу генпрокурора на розслідування про ДТП з нардепом Трухіним. Там пояснювали, чому відео з бодікамер патрульних не долучили до справи. Мовляв, прохання таке було через 2 дні після ДТП. Але патрульні відповіли, що кадри нібито не збереглися.

Видання "Українська правда", що оприлюднило розслідування, передало матеріали Національному антикорупційному бюро. Відео, яке отримали з нагрудної камери поліцейського, також у НАБУ.

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