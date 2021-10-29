Згадали за крок до локдауну: у Києві вишикувалися черги на вакцинацію

За три дні до запровадження у Києві червоної зони карантину кияни почали масово йти на вакцинацію. Цілі черги з охочих щепитися помітили у різних районах міста 29 жовтня.

На кадрах, які поширюють у соцмережах, видно що люди йдуть у центри вакцинації поблизу своїх будинків, а також у торговельно-розважальних центрах.

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У багатьох районах Києва спостерігаються великі черги на вакцинацію / Фото телеграм-каналу "Реальний Київ"

У центрі – спокійно, у спальних районах – натовпи

Чимале скупчення людей у чергу за щепленням помітили на Мінському масиві. Тим часом у торговельно-розважальному центрі Gulliver поблизу метро "Палац спорту" обстановка спокійна. На відео від телеграм-каналу "Киев сейчас" видно, що люди підходять до кабінок, але надто великого ажіотажу й натовпів немає.

У Gulliver немає великого ажіотажу в пунктах вакцинації: відео

Не минулося без фанатів "світової змови"

Тим часом телеграм-канал "Регіоналіті" показав курйозне відео, зняте в одному із торговельно-розважальних комплексів столиці. На ньому противник вакцинації переконував людей, що їм хочуть вколоти "число Сатани", бо на кожному флаконі препарату є код із цифрами. Також неадекват вигукував, що пандемії насправді не існує, а на Землі просто хочуть відтворити подобу Третього Рейху нацистів.

Чоловік переконував людей, що вакцинація – це світова змова: відео

Хто стоїть за антивакцинаторською пропагандою в Україні

Центр протидії дезінформації РНБО встановив, що меседжі з пропагандою відмови від вакцинації в Україні масово поширють кілька телеграм-каналів, які куруються з Росії. Мета дій зловмисників – зменшення рівня щеплень серед населення та приріст смертності від коронавірусу.

У Києві люди масово пішли на вакцинацію перед посиленням карантину: відео