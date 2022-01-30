Жорстоке подвійне вбивство подружжя з Волині: поліція затримала підозрюваного

Поліція затримала підозрюваного у скоєнні жорстокого подвійне вбивства подружжя з Волині. Чоловік зізнався у скоєному.

Пресслужба Київської поліції повідомила, що підозрюваного затримали по гарячих слідах. Це – 52-річний житель Василькова.

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За даними поліції, між нападником та підприємцем з Волині спалахнув словесний конфлікт. Тоді підозрюваний напав на свого опонента з молотком. Розправившись з підприємцем, нападник кілька разів вдарив ножем його дружину.

На тілі загиблих підприємців правоохоронці виявили численні забійні та колото різані рани,

– мовиться у повідомленні.

Згодом лиходій намагався приховати сліди злочину. Тіла вбитих він поклав у фургон й відвіз на одну із вулиць Василькова. Там їх і виявили

Подвійне вбивство на Київщині: головне

Правоохоронці у суботу, 29 січня, повідомили про подвійне вбивство на Київщині.

Жертвами стали чоловік та дружина, які приїхали з Волині. За даними ЗМІ, вони займалися торгівлею пиломатеріалами.

Тіла загиблих виявили в автомобілі.

На місці злочину працював карний розшук, слідство, криміналісти, працівники Обухівського районного управління поліції та інші служби.

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