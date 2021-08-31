Зламали гойдалки та вирвали лавку: в Києві підлітки "культурно" відпочили у фітнес-парку

У Києві п'ятеро підлітків знищили інфраструктуру фітнес-парку "Озеро Лебедине". Нині їх розшукують столичні правоохоронці.

Хулігани зламали гойдалки, вирвали лавку та зіпсували покриття. Момент завдання шкоди потрапив на відео, яке згодом оприлюднили у мережі.

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"Культурні" молоді люди після відпочинку в фітнес-парку "Озеро Лебедине",

– підписали запис.

Поліцейські Києва розшукують хуліганів, щоб притягнути їх до відповідальності.

Унаслідок інциденту в громадського транспорту з'явилася масштабна "павутина" та зламалися склоочисники.