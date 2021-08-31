Зламали гойдалки та вирвали лавку: в Києві підлітки "культурно" відпочили у фітнес-парку
31 серпня 2021 , 15:48Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Киев Сейчас"
У Києві п'ятеро підлітків знищили інфраструктуру фітнес-парку "Озеро Лебедине". Нині їх розшукують столичні правоохоронці.
Хулігани зламали гойдалки, вирвали лавку та зіпсували покриття. Момент завдання шкоди потрапив на відео, яке згодом оприлюднили у мережі.
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"Культурні" молоді люди після відпочинку в фітнес-парку "Озеро Лебедине",
– підписали запис.
Поліцейські Києва розшукують хуліганів, щоб притягнути їх до відповідальності.Зверніть увагу! У Києві 30 серпня двоє молодиків під впливом алкоголю вирішили розбити лобове скло тролейбуса.
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