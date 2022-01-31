Знехтував екологічною катастрофою: заступнику Кличка повідомили про підозру

Заступника голови Київської міської державної адміністрації та колишнього ліквідатора ВАТ "Радикал" звинувачують в ухиленні ліквідації забруднення ртуттю. Про це повідомили 31 січня.

Мовиться про заступника голови КМДА Петра Пантелеєва. Він міг знехтувати заходами упродовж 2014-2021 років, які повинні ліквідувати наслідки екологічного забруднення.

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Який об'єм забруднення

На території заводу "Радикал" загальний обсяг ртуті становить приблизно 200 тисяч тонн. У прокуратурі наголосили, що це спричинило шкоду в розмірі понад 40 мільярдів гривень.



Петро Пантелеєв отримав підозру від прокуратури / Фото КМДА

Реакція КМДА

Інформацію про підозру Пантелеєву підтвердили у КМДА та зазначили, що завод "Радикал" ніколи не був у власності міста. Додали, що небезпечні відходи виникли через недбальство власників підприємства.

Крім цього, у КМДА вважають, що підозра є "черговою спробою політичного тиску на міську владу". За їхніми словами, державні органи заблокували намагання міста розробити проєкт утилізації та фінансувати його.