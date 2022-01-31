Речь идет о заместителе председателя КГГА Петре Пантелееве. Он мог пренебречь мерами на протяжении 2014-2021 годов, которые должны ликвидировать последствия экологического загрязнения.

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Каков объем загрязнения

На территории завода "Радикал" общий объем ртути составляет примерно 200 тысяч тонн. В прокуратуре отметили, что это повлекло ущерб в размере более 40 миллиардов гривен.



Петр Пантелеев получил подозрение от прокуратуры / Фото КГГА

Реакция КГГА

Информацию о подозрении Пантелееву подтвердили в КГГА и отметили, что завод "Радикал" никогда не был в собственности города. Добавили, что опасные отходы возникли из-за халатности владельцев предприятия.

Кроме этого, в КГГА считают, что подозрение является "очередной попыткой политического давления на городскую власть". По их словам, государственные органы заблокировали попытки города разработать проект утилизации и финансировать его.