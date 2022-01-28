Об участии в допросе, который является "очередным шагом политического давления на столичную власть", Поворозник сообщил в своем фейсбуке. Чиновник утверждает, что выполнил свои процессуальные обязанности в полной мере.
Смотрите также Лишили земли аппарат СНБО: заму Кличко Поворознику вручили подозрение
Позиция властей Киева заключается в том, что надо сохранить сквер на Сырце от застройки.
Что известно о деле, в котором подозревают Поворозника
- Земельный участок, в отношении которого ведут расследование правоохранители, расположен возле станции метро "Сырец" и в 2009 году был передан аппарату СНБО для строительства, эксплуатации и обслуживания многоквартирных жилых домов с подземными паркингами и объектами социально-бытовой инфраструктуры на улице Щусева.
- До 2019 года на этой земле не вели никаких работ, а на участке образовалась стихийная свалка. Из-за этого в КГГА решили вернуть землю общине и обустроить на ней сквер, как того хотели местные жители.
- 31 августа 2021 года Окружной админсуд Киева признал противоправным и отменил распоряжение КГГА "О прекращении аппарата СНБО Украины права постоянного пользования земельным участком на улице Щусева".
- Департамент земельных ресурсов КГГА подготовил апелляцию на это решение служителей Фемиды, но впоследствии по этому делу открыли уголовное производство.
Подписывал распоряжение Киевской городской государственной администрации заместитель Кличко, из-за чего ему и инкриминировали служебную халатность. По данным следствия, действия местных властей привели к убыткам в 48 миллионов гривен.
Выполняю свои процессуальные обязанности в полной мере. Только что завершился допрос. Продолжаю отстаивать позицию города и горожан. Вместе сохраним сквер на Сырце,
– отметил Поворозник после допроса.