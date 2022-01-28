Об участии в допросе, который является "очередным шагом политического давления на столичную власть", Поворозник сообщил в своем фейсбуке. Чиновник утверждает, что выполнил свои процессуальные обязанности в полной мере.

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Позиция властей Киева заключается в том, что надо сохранить сквер на Сырце от застройки.

Что известно о деле, в котором подозревают Поворозника

Земельный участок, в отношении которого ведут расследование правоохранители, расположен возле станции метро "Сырец" и в 2009 году был передан аппарату СНБО для строительства, эксплуатации и обслуживания многоквартирных жилых домов с подземными паркингами и объектами социально-бытовой инфраструктуры на улице Щусева.

До 2019 года на этой земле не вели никаких работ, а на участке образовалась стихийная свалка. Из-за этого в КГГА решили вернуть землю общине и обустроить на ней сквер, как того хотели местные жители.

31 августа 2021 года Окружной админсуд Киева признал противоправным и отменил распоряжение КГГА "О прекращении аппарата СНБО Украины права постоянного пользования земельным участком на улице Щусева".

Департамент земельных ресурсов КГГА подготовил апелляцию на это решение служителей Фемиды, но впоследствии по этому делу открыли уголовное производство.

Подписывал распоряжение Киевской городской государственной администрации заместитель Кличко, из-за чего ему и инкриминировали служебную халатность. По данным следствия, действия местных властей привели к убыткам в 48 миллионов гривен.

Выполняю свои процессуальные обязанности в полной мере. Только что завершился допрос. Продолжаю отстаивать позицию города и горожан. Вместе сохраним сквер на Сырце,

– отметил Поворозник после допроса.

Обратите внимание! В КГГА считают подозрение Поворознику и само уголовное производство в отношении земельного участка на Сырце политическим давлением на власти столицы. Решение об обустройстве сквера на месте вероятной застройки во власти Киева считают обоснованным и не имеющим признаков нарушения закона.