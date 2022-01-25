Участок возле станции метро "Сырец" передали в пользование СНБО в 2009 году. Однако через 10 лет его передали в пользование городским властям.

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Поворознику сообщили о подозрении

Городской глава Киева Виталий Кличко рассказал, что его первому заместителю Николаю Поворознику сообщили о подозрении по делу о лишении земельного участка аппарата СНБО.

Текст публикации Виталия Кличко:

Первому заместителю председателя КГГА Николаю Поворознику только что вручили подозрение по делу о лишении земельного участка аппарата СНБО. В 2019 году городские власти прекратили право постоянного пользования участком на улице Щусева возле станции метро «Сырец».

Город привел заброшенную территорию в порядок, вывез мусор, осуществил благоустройство территории. И обустроил там сквер. Но СНБО не оставляет намерений застроить территорию высотками и через правоохранителей продолжает давить на столичную власть. История этого участка, напомню, следующая.

В 2009 году она была передана аппарату СНБО Украины в постоянное пользование для строительства, эксплуатации и обслуживания многоквартирных жилых домов с подземными паркингами и объектами социально-бытовой инфраструктуры.

Однако в 2019 году было установлено, что все 10 лет участок не использовался по назначению, строительство не было начато. Зато на земельном участке образовалась стихийная свалка.