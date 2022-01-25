Позбавили землі апарат РНБО: Поворознику вручили підозру

Ділянку біля станції метро "Сирець" передали в користування РНБО у 2009 році. Там повинні були побудувати багатоповерхівки.

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Поворознику повідомили про підозру

Міський голова Києва Віталій Кличко розповів, що його першому заступнику Миколі Поворознику повідомили про підозру у справі щодо позбавлення земельної ділянки апарату РНБО.

У 2019 році міська влада припинила право постійного користування ділянкою на вулиці Щусєва біля станції метро "Сирець". Місто привело занедбану територію до ладу, вивезло сміття, здійснило благоустрій території. І облаштувало там сквер,

– зазначив Кличко.

Однак, за словами мера, РНБО не полишає намірів забудувати територію багатоповерхівками. Тож через правоохоронців продовжує тиснути на міську владу.

Кличко розповів, що у 2009 році цю земельну ділянку передали в постійне користування апарату РНБО. Там повинні були побудувати багатоповерхівки з підземними паркінгами та об'єктами соціально-побутової інфраструктури.

Однак через 10 років встановили, що весь цей час ділянку не використовували за призначенням, адже будівництво так і не розпочалося. Натомість, за словами мера, там утворилося стихійне сміттєзвалище.



Поворознику повідомили про підозру / Фото Віталія Кличка

Текст допису Віталія Кличка:

Першому заступнику голови КМДА Миколі Поворознику щойно вручили підозру у справі щодо позбавлення земельної ділянки апарату РНБО. У 2019 році міська влада припинила право постійного користування ділянкою на вулиці Щусєва біля станції метро "Сирець".

Місто привело занедбану територію до ладу, вивезло сміття, здійснило благоустрій території. І облаштувала там сквер. Але РНБО не полишає намірів забудувати територію висотками та через правоохоронців продовжує тиснути на столичну владу. Історія цієї ділянки, нагадаю, наступна.

У 2009 році вона була передана апарату РНБО України в постійне користування для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквартирних житлових будинків із підземними паркінгами та об’єктами соціально-побутової інфраструктури.

Однак у 2019 році було встановлено, що всі 10 років ділянка не використовувалась за призначенням, будівництво не було розпочато. Натомість на земельній ділянці утворилося стихійне сміттєзвалище.