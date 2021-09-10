Найголовніші новини Києва за тиждень 6 – 10 вересня:

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Продовження сезону обшуків у КМДА

9 вересня детективи ДБР провели обшуки у Департамент економіки та інвестицій та в Департамент земельних ресурсів КМДА. Правоохоронці розслідують незаконну передачу земельних ділянок підприємцям за заниженою вартістю у самісінькому центрі Києва. Оборудка призвела до збитків у понад 150 мільйонів гривень.



Масові обшуки у КМДА продовжуються / Фото прокуратури Києва

Втім, у КМДА кажуть, що слідчі під час обшуків вилучили документи, які стосуються діяльності департаментів у період з 2002 до 2007 року.

Ще один обшук провели вже поліцейські 10 вересня. Стосувався він кримінального провадження щодо земельної ділянки неподалік від метро "Сирець". Там, на місці занедбаного смітника міська влада вирішила облаштувати сквер, хоча на цьому місці мали б будувати житловий будинок.

За словами керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного, жодної необхідності в обшуках не було, оскільки всі документи слідчим чиновники готові передати просто на запит. Крім того, сквер вирішили зробити через те, що так захотіли місцеві мешканці.

Також 10 вересня обшук пройшов у департаменті охорони здоров'я КМДА. Слідчі СБУ розслідують нібито розтрату коштів під час закупівлі ліків для онкохворих. Посадовці буцімто уклали договір з приватною компанією про постачання ліків за завищеними цінниками. Збитки від цього склали 6 мільйонів гривень.

У гімназії на Подолі отруїлись майже 200 дітей

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6 вересня стало відомо про надзвичайний інцидент, який стався у гімназії №19 на Подолі. Понад 170 учнів інфікувалися норовірусом, який є збудником кишкових розладів. Попри те, що інфекція може передаватися повітряно-крапельним шляхом, представники влади вирішили не зачиняти заклад на карантин.

Замість цього спеціалісти лише обробили приміщення школи, а деякі класи перевели у змішаний режим навчання.

Як саме отруїлися діти, наразі невідомо. Працівники Держпродспоживслужби досі проводять аналізи зразків води, готової їжі та продуктів.

У КМДА називають ситуацію повністю контрольованою.

Запуск метро на Виноградар у Києві надовго перенесуть



Метро на Виноградар у 2021 році не добудують / Фото Київметробуду

Київметробуд намагається через суд перенести термін дії договору з замовником-підземкою. Рішення про задоволення прохання компанії-підрядника поки що не прийняте, однак в оголошені дати станції "Мостицька" та "Проспект Правди" точно не відкриють.

У Київметробуді хочуть, щоб останні терміни закінчення будівництва метро на Виноградар відклали з листопада 2021 на травень 2023. Сталося це нібито через недостатнє фінансування проєкту – за останні 4 роки компанія-підрядник отримала лише 4,07 мільярда гривень з 5,98 запланованих.

Пожежа в гуртожитку КНЕУ

Близько 20:00 8 вересня на вулиці Дегтярівській, 49 у 4 гуртожитку Київського національного економічного університету сталася пожежа. Зайнялася кімната 204а. Всі студенти встигли вчасно покинути приміщення завдяки швидкому інформуванню в спільнотах у телеграмі.

Рятувальники ДСНС за кілька хвилин після початку пожежі прибули на місце події та швидко впоралися з вогнем.

Після пожежі в гуртожитку почали перевіряти стан електропроводки, хоча студенти ще 2 роки тому казали про те, що вона становить небезпеку.

Внаслідок інциденту згоріли речі деяких мешканців, а також меблі та техніка. Кілька кімнат виявилися затопленими.

Загибель паломника у ДТП

До теми У київському парку дві компанії, які билися між собою, накинулися на бійців Муніципальної варти

Близько 4:00 у селі Чупира Білоцерківського району Київської області Mercedes Sprinter лоб у лоб зіштовхнувся з іншим автобусом.

За даними слідства, 37-річний водій мікроавтобуса, який відвозив хасидів з Умані до аеропорту "Бориспіль" виїхав на зустрічну смугу, якою їхав автобус. Це сталося нібито через те, що його засліпили фари іншого транспортного засобу.



45-річний паломник загинув миттєво / Фото поліції Київщини

Після зіткнення Mercedes вилетів з дороги та проїхав ще кілька десятків метрів по полю.

Удар прийшовся у місце, де сидів 45-річний паломник. Він загинув миттєво. Внаслідок зіткнення інші пасажири не постраждали.

Інцидент кваліфікували як порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту водієм, що призвело до смерті людини.

Правоохоронці стверджують, що обидва водії були тверезими.