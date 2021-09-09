Інцидент стався вночі 9 вересня у парку Перемоги. Бійці мунварти помітили, як дві п'яні компанії влаштували масову бійку між собою.
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Правоохоронці одразу ж побігли розбороняти чоловіків та дівчат, які порушували спокій.
Закликали бити охорону
У нападі на правоохоронців брали участь 8 осіб / Фото муніципальної варти Києва
- При появі охоронців хтось з порушників почав кричати, аби всі били муніципалів.
- Через це зловмисники швидко забули про конфлікт між собою та кинулися на правоохоронців.
- Внаслідок бійки один з бійців мунварти отримав перелом руки. У іншого діагностували струс мозку.
- Двох з 8 нападників вдалося затримати. Їх передали слідчим. Інші зловмисники втекли.
Як саме кваліфікували подію поліцейські, наразі невідомо. Однак у муніципальній варті підкреслили, що всіх порушників притягнуть до відповідальності.
Всі учасники бійки були нетверезими / Фото муніципальної варти Києва
Повний текст допису пресслужби муніципальної варти у телеграмі:
Масова бійка в парку Перемоги.
Дві нетверезі компанії у складі вісім осіб, з'ясовували між собою стосунки, за допомогою кулаків та грубої сили. Розбороняти їх довелось наряду Муніципальної Охорони.
Замість припинення бійки, хтось з них крикнув "Бий охорону!" І натовп кинувся з кулаками вже на койотів, забувши про попередній конфлікт.
В результаті двох нападників затримано на місці, передано поліції. Решта пустилась хто куди.
Перелом руки в одного з охоронців, струс мозку в іншого. Негідників буде притягнуто до кримінальної відповідальності. Ми прослідкуємо.