Дозвіл на будівництво комплексу, який займе місце посеред нового житлового комплексу, компанія "Столичний актив" отримала 31 серпня. Надали свою згоду на появу величезного храму з апартаментами працівники державної архітектурно-будівельної інспекції.

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За даними журналістів "Наших грошей", нерідко у Києві під виглядом багатофункціональних комплексів будують житлові.

Побудувати хочуть на місці храму ПЦУ



Так виглядатиме новий ЖК біля метро "Славутич" у Києві / Фото "Наших грошей"

Згідно з даними Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, храм хочуть звести на вулиці Зарічній, 45 неподалік від метро "Славутич".

Заплановане будівництво на ділянці у 1,07 гектара, яка перебуває у зоні охоронюваного ландшафту, а от призначенням цієї землі значиться будівництво та експлуатація храму Святого Євангелиста Іоана Богослова. Який було побудовано 5 років тому.

Судячи з фотопроєкту, компанія "Статус Груп", яка належить нардепу від "Слуги народу" Андрію Стріхарському, збирається зробити так, щоб посеред елітних багатоповерхівок з чималою вартістю квадратного метра з'явилася величезна церква.



На місці будівництва вже діє храм ПЦУ / Фото "Наших грошей"

Згідно з офіційними документами, департамент архітектури КМДА у грудні 2020 року надав замовнику будівництва всі містобудівні умови та обмеження для проєктування цього храмового комплексу. Якій єпархії належатиме церква, наразі невідомо. Храм Святого Євангелиста Іоана Богослова відноситься до Православної церкви України.