Разрешение на строительство комплекса, который займет место среди нового жилого комплекса, компания "Столичный актив" получила 31 августа. Дали свое согласие на появление огромного храма с апартаментами работники государственной архитектурно-строительной инспекции.

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По данным журналистов "Наші гроші", нередко в Киеве под видом многофункциональных комплексов строят жилые.

Построить хотят на месте храма ПЦУ



Так будет выглядеть новый ЖК возле метро "Славутич" в Киеве / Фото "Наші гроші"

Согласно данным Единой государственной электронной системы в сфере строительства, храм хотят возвести на улице Заречная, 45 недалеко от метро "Славутич".

Запланировано строительство на участке в 1,07 гектара, который находится в зоне охраняемого ландшафта, а вот назначением этой земли значится строительство и эксплуатация храма Святого Евангелиста Иоанна Богослова. Который был построен 5 лет назад.

Судя по фотопроекту, компания "Статус Групп", которая принадлежит нардепу от "Слуги народа" Андрею Стрихарскому, собирается сделать так, чтобы среди элитных многоэтажек с большой стоимостью квадратного метра появилась огромная церковь.



На месте строительства уже действует храм ПЦУ / Фото "Наші гроші"

Согласно официальным документам, департамент архитектуры КГГА в декабре 2020 года предоставил заказчику строительства все градостроительные условия и ограничения для проектирования этого храмового комплекса. Какой епархии будет принадлежать церковь, пока неизвестно. Храм Святого Евангелиста Иоанна Богослова относится к Православной церкви Украины.