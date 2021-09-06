Вероятно, после прохождения всех процедур, соответствующие работы начнутся примерно через месяц. Об этом в эфире 24 канала заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

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Восстановительные работы начнутся уже через месяц

По его словам, некоторые работы уже начнутся на днях. Ведь есть определенная процедура: определение характера повреждений, заключение государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и экспертиза.

Это же, извиняюсь, не сарай восстанавливать. Нужно понимать, на самом деле, какие есть повреждения, что именно нужно сделать после этой экспертизы,

– подчеркнул Ткаченко.

Он отметил, что только после этого нужно начать аварийные работы. Поэтому костел святого Николая – объект культурного и исторического наследия.

Кстати! Ранее Ткаченко уже комментировал пожар в костеле. Он заявил, что сейчас зданию ничего не угрожает.

"Сейчас самое главное сделать так, чтобы как можно скорее начались восстановительные и противоаварийные работы. Мы уже составили график. По нашим подсчетам, если мы успеем все процедуры пройти, где-то через месяц эти работы начнутся", – отметил министр культуры.

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