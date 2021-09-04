Пресс-служба ГСЧС сообщила, что пожар зафиксировали на площади 80 метров квадратных. Сейчас спасатели продолжают работать на месте происшествия. Они тщательно обследуют здание.

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В то же время СМИ сообщают, что уникальный духовой орган – сгорел. Кроме того, в центральном зале костела упала роскошная люстра.

Эпицентр пожара, очевидно, находился между первым и вторым этажом здания. Огонь быстро распространялся. Над зданием прохожие заметили густой черный дым.

Пожар в костеле Святого Николая: смотрите видео

Пожар в костеле: главное

Пожар в костеле святого Николая вспыхнул около 22:00.

На место происшествия сразу прибыли спасатели.

Чтобы как можно быстрее погасить пламя, проезд по улице Большая Васильковская полностью заблокировали.

Заметьте! Костел святого Николая на улице Большая Васильковская построили в 1899 – 1909 годах. Здание возвели в неоготическом стиле. Проект разработал Станислав Валовский. Над строительством работал архитектор Владислав Городеский.

Текст публикации ГСЧС Украины:

По состоянию на 23: 00 открытого огня внутри костела нет.

Ситуация полностью контролируемая, пожар был на площади 80 метров квадратных.

Огнем поврежден орган. Проводится тушение и детальное обследование здания.