Пресс-служба ГСЧС сообщила, что пожар зафиксировали на площади 80 метров квадратных. Сейчас спасатели продолжают работать на месте происшествия. Они тщательно обследуют здание.
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В то же время СМИ сообщают, что уникальный духовой орган – сгорел. Кроме того, в центральном зале костела упала роскошная люстра.
Эпицентр пожара, очевидно, находился между первым и вторым этажом здания. Огонь быстро распространялся. Над зданием прохожие заметили густой черный дым.
Пожар в костеле Святого Николая: смотрите видео
Пожар в костеле: главное
- Пожар в костеле святого Николая вспыхнул около 22:00.
- На место происшествия сразу прибыли спасатели.
- Чтобы как можно быстрее погасить пламя, проезд по улице Большая Васильковская полностью заблокировали.
Текст публикации ГСЧС Украины:
По состоянию на 23: 00 открытого огня внутри костела нет.
Ситуация полностью контролируемая, пожар был на площади 80 метров квадратных.
Огнем поврежден орган. Проводится тушение и детальное обследование здания.