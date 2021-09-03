Пресслужба ДСНС повідомила, що пожежу зафіксували на площі 80 метрів квадратних. Наразі рятувальники продовжують працювати на місці події. Вони ретельно обстежують будівлю.
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Водночас ЗМІ повідомляють, що унікальний духовий орган – згорів. Окрім того, у центральному залі костелу впала розкішна люстра.
Епіцентр пожежі, вочевидь, перебував між першим та другим поверхом будівлі. Вогонь швидко поширювався. Над будівлею перехожі помітили густий чорний дим.
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Пожежа у костелі: головне
- Пожежа у костелі святого Миколая спалахнула близько 22:00.
- На місце події відразу прибули рятувальники.
- Щоб якнайшвидше приборкати полум'я, проїзд вулицею Велика Васильківська повністю заблокували.