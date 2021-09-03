Пожежа спалахнула поблизу головного залізничного вокзалу міста. Причини інциденту наразі невідомі.

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Водночас ЗМІ повідомляють про вибухи. Можливо – газових балонів.

Коли горище обвалилося, полум'я поширилося далі. На місце події оперативно прибули рятувальники. Зі стоянки біля будівлі евакуювали усі автомобілі. Велику територію поблизу епіцентру вогню ізолювали.

Постраждали 5 людей

Наразі відомо про 5 постраждалих внаслідок пожежі. Усі вони звернулися за допомогою до медиків. Незначні опіки та синці отримали 2 поліцейських та працівник. Окрім того, постраждали ще 2 місцевих мешканців.

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