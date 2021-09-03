Пожар вспыхнул вблизи главного железнодорожного вокзала города. Причины инцидента пока неизвестны.

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В то же время СМИ сообщают о взрывах. Возможно – газовых баллонов.

Когда чердак обвалился, пламя распространилось дальше. На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Со стоянки у здания эвакуировали все автомобили. Большую территорию вблизи эпицентра огня изолировали.

Пострадали 5 человек

Сейчас известно о 5 пострадавших в результате пожара. Все они обратились за помощью к медикам. Незначительные ожоги и синяки получили 2 полицейских и работник. Кроме того, пострадали еще 2 местных жителей.

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