Місцеві ЗМІ повідомляють про існування загрози обвалення будівлі. Висока температура могла вплинути на герметичність зовнішнього металевого каркаса.

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Окрім цього, зазначається, що у будинку вийшла з ладу система пожежогасіння, а пожежні драбини досягають максимум 10 поверху.

Вогнеборці по одній перевіряли квартири, щоб переконатися, що в них не залишилося людей.

Інформації про загиблих не надходило. Проте, кілька жителів постраждали – вони надихалися димом.

Зверніть увагу! В 15-поверховому будинку на південній околиці Мілана проживало близько 70 сімей.

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