Місцеві ЗМІ повідомляють про існування загрози обвалення будівлі. Висока температура могла вплинути на герметичність зовнішнього металевого каркаса.
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Окрім цього, зазначається, що у будинку вийшла з ладу система пожежогасіння, а пожежні драбини досягають максимум 10 поверху.
- Вогнеборці по одній перевіряли квартири, щоб переконатися, що в них не залишилося людей.
Інформації про загиблих не надходило. Проте, кілька жителів постраждали – вони надихалися димом.
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