На место сразу же вызвали государственную службу чрезвычайных ситуаций. Спасатели прибыли быстрее, чем отец.

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"Прихожане зазвонили, сказали: "Отец, наш храм горит!". Я в чем был, в том выбежал. Живу здесь недалеко. Прибегаю, а там много пожарных, дым, много полиции, а что случилось – неизвестно", – рассказал священник прихода отец Богдан Савицкий.

Древний орган сгорел на 90%

От огня больше всего пострадал древний орган, он горел почти на 90% и реставрации не подлежит.

"Этот орган был в свое время перевезен из Чехии, в конце 1970-х годов. В 1982 году он начал работать. Долгое время был одним из лучших органов страны", – рассказал историк Игорь Козловский.

К памятнику архитектуры утром 4 сентября приехал министр культуры Александр Ткаченко. Он заверил, что сейчас зданию ничего не угрожает.

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Уникальное сооружение Киева

Костел – одно из самых интересных сооружений Украины начала ХХ века. Ныне здание храма делят между собой Национальный дом органной и камерной музыки, и приход святого Николая Римско-католической церкви в Украине. Там проходит служба почти ежедневно, а также регулярно организуют концерты.

Это творение архитектора Городецкого. И само сооружение, которое построено в готическом стиле, является уникальным для Киева. Аналогичных мы не знаем,

– заметил историк.

Стоит отметить, что памятник архитектуры планировали реставрировать уже давно. Сейчас надеются, что это произойдет как можно быстрее. Теперь прихожане смогут посещать богослужения в часовне на нижнем этаже.

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