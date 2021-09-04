На місце одразу ж викликали Державну службу надзвичайних ситуацій. Рятувальники прибули швидше, ніж отець.

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"Парафіяни задзвонили, сказали: "Отець, наш храм горить!". Я в чому був, в тому вибіг. Живу тут недалеко. Прибігаю, а там багато пожежників, дим, багато поліції, а що трапилось – невідомо", – розповів священник парафії отець Богдан Савицький.

Стародавній орган згорів на 90%

Від вогню найбільше постраждав стародавній орган, він горів майже на 90% і реставрації не підлягає.

"Цей орган був у свій час перевезений з Чехії, наприкінці 1970-х років. У 1982 році він почав працювати. Довгий час був одним з найкращих органів країни", – розповів історик Ігор Козловський.

До пам'ятки архітектури зранку 4 вересня приїхав міністр культури Олександр Ткаченко. Він запевнив, що нині будівлі нічого не загрожує.

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Унікальна споруда Києва

Костел – одна із найцікавіших споруд України початку ХХ століття. Нині будівлю храму ділять між собою Національний будинок органної та камерної музики, та парафія святого Миколая Римо-католицької церкви в Україні. Там відбувається служба майже щодня, а також регулярно організовують концерти.

Це творіння архітектора Городецького. І сама споруда, яка збудована в готичному стилі, є унікальною для Києва. Аналогічних ми не знаємо,

– зауважив історик.

Варто зазначити, що пам'ятку архітектури планували реставрувати вже давно. Нині сподіваються, що це відбудеться якнайшвидше. Наразі парафіяни зможуть відвідувати богослужіння у капличці на нижньому поверсі.

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