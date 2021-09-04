Як наголосив Ткаченко, ця ситуація потребує безумовної, нагальної уваги та розслідування.
Важливо У центрі Києва в костелі святого Миколая сталася масштабна пожежа
Із сумом міністр констатував, що вогонь повністю знищив унікальний орган. Водночас завдяки роботі рятувальників людських жертв вдалося уникнути.
Що відомо про пожежу у костелі святого Миколая
- Ткаченко розповів, що загоряння виникло під час репетиції. Площа пожежі складала 80 квадратних метрів. На щастя, значної шкоди будівлі не завдано.
- Точну причину пожежі встановить слідство. Натомість Міністерство культури та інформаційної політики почали детальну оцінку ушкоджень костелу, аби скласти перелік термінових протиаварійних та реставраційних робіт.
Пожежа в Костелі святого Миколая в Києві – ситуація, яка потребує нагальної уваги та розслідування. Окреме питання – ступінь пошкодження органу. Наразі працюємо над цим і до розслідування вже підключилась Нацполіція,
– написав Ткаченко.
Крім того, він додав, що триває пошук нового місця для концертів, репетицій колективу та можливих гастролей Національного будинку органної та камерної музики, що розташовувався в костелі.
Костел повністю відновлять
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський впевнений, що костел Святого Миколая в Києві буде повністю відновлений після пожежі.
Несучі перекриття не постраждали. Тобто конструкції костелу нічого не загрожує,
– додав Монастирський.
Що відомо про костел?Костел святого Миколая на вулиці Велика Васильківська збудували у 1899 – 1909 роках. Будівлю звели у неоготичному стилі. Проєкт розробив Станіслав Валовський. Над будівництвом працював архітектор Владислав Городеський.
Який вигляд має костел святого Миколая після пожежі: дивіться відео