В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, а также в телеграме "Бабель" обнародовали фото того, как костел выглядит после пожара.
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Фото костела святого Николая после возгорания
К счастью, пожар в костеле не привел к человеческим жертвам и не критически повредил само здание. Огонь уничтожил орган и частично внутреннюю отделку костела, также повреждена люстра.
По словам Владимира Бойко, орган изготовили в 1980 году мастера фирмы Rieger-Kloss. Его уникальность заключается в том, что он был сконструирован специально для зала костела, с учетом интерьера и акустики. Орган имел 55 регистров, распределенных между тремя мануалами и педальной клавиатурой, и 3 945 металлических и деревянных труб.
В Министерстве внутренних дел и Министерстве культуры обещают полностью восстановить поврежденное сооружение.
Как выглядит костел святого Николая в Киеве после пожара: Фото ГСЧС, "Бабель"
Пожар в костеле святого Николая в Киеве: что известно
- Возгорание в костеле святого Николая, что на улице Большой Васильковской, произошло вечером 3 сентября. Пожар вспыхнул между первым и вторым этажами и быстро распространился на кровлю здания.
- В 22:40 огонь локализовали, а в 23:26 пожар полностью ликвидировали.