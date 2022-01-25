Согласно изменениям теперь кандидатуры на глав РГА в столице будет предлагать на рассмотрение не городской глава, а премьер-министр.
Актуально За Харьковом – вся Украина: Кличко – об угрозе вторжения России
Изменения касаются Киева и Севастополя
Глава областной, Киевской и Севастопольской городской, районной в Киеве и Севастополе госадминистрации назначается на должность и освобождается от должности президентом Украины по представлению Кабинета Министров Украины согласно предложениям премьер-министра Украины,
– говорится в постановлении.
Новость дополняется...