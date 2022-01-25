Согласно изменениям теперь кандидатуры на глав РГА в столице будет предлагать на рассмотрение не городской глава, а премьер-министр.

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Изменения касаются Киева и Севастополя

Глава областной, Киевской и Севастопольской городской, районной в Киеве и Севастополе госадминистрации назначается на должность и освобождается от должности президентом Украины по представлению Кабинета Министров Украины согласно предложениям премьер-министра Украины,

– говорится в постановлении.

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