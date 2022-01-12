Также общались о президентских выборах и "Европейской солидарности". Встреча состоялась накануне открытия елки возле ОП 17 декабря 2021 года.

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Зеленский пообщался с мэром Кличко

По данным источников издания, Виталий Кличко прибыл в ОП по приглашению Владимира Зеленского. Во время встречи:

президент попросил Виталия Кличко выйти из неформальной коалиции в Киевсовете с "Евросолидарностью", однако мэр Киеве ничего не обещал;

Зеленский просил Кличко не баллотироваться на выборах президента, однако на это политик только отшутился;

обсудили проект "О столице", который должен разделить полномочия мэра Киева и председателя КГГА. Власти обещали его принять до конца 2021 года, однако не удалось. Виталий Кличко убеждал президента не принимать проект закона, но президент избежал ответа.

Кроме того, по данным СМИ, в ОП на должность главы КГГА рассматривают первого заместителя Кличко Алексея Кулебу. Ведь его назначили на должность по рекомендации главы ОП Андрея Ермака. Однако окончательного решения вопроса нет.

Коротко об отношениях Зеленского и Кличко

Впервые за 2021 год Виталий Кличко и Владимир Зеленский встретились в октябре 2021 года. В частности тогда встречу предложил мэр Киева.

По словам самого Кличко, "говорили долго о проблемах столицы". Добавил, что обсудили вопросы предстоящего принятия закона о столице, который разграничит полномочия городского головы и главы КГГА.

Перед этим, в мае 2021 года, Владимир Зеленский, заявил, – если он пойдет на второй срок, то будет вне конкуренции и не считает соперником действующего мэра Киева Виталия Кличко.

Впоследствии в июне 2021 года Виталий Кличко комментировал обыски, которые устроили правоохранители в КГГА и коммунальных предприятиях Киева. Политик считает, что кто-то умышленно неправильно доносит президенту информацию и объяснил, что он не враг Зеленскому.

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Полный текст публикации "Бабельки"

17 декабря мэр Киева Виталий Кличко по приглашению Владимира Зеленского посетил Офис Президента. Встреча состоялась накануне открытия елки возле ОП. Источники "Бабелек", знакомые с ходом встречи, рассказывают о нескольких просьбах Зеленского к Кличко.

Во-первых, президент попросил Кличко выйти из неформальной коалиции с "Европейской солидарностью" в Киевсовете. Никаких обещаний об этом мэр не дал.

Также Зеленский попросил Кличко не баллотироваться на президентских выборах – мэр отшутился. Отдельно обсуждали законопроект "О столице", цель которого – разделить полномочия мэра Киева и председателя КГГА. Власти обещали принять его до конца прошлого года, но не сложилось. На встрече Кличко убеждал не принимать законопроект, но на этот раз прямого ответа избегал президент.

А еще в офисе снова рассматривают кандидата на должность главы КГГА – нынешнего первого заместителя Кличко Алексея Кулебу. В заместители мэра он попал по рекомендации главы Офиса Андрея Ермака. Однако окончательно вопрос о Кулебе не решили.