Также глава столицы уточнил, что болел штаммом "Омикрон". По его словам, симптомы были очень похожи на простуду.
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Как проявлялась болезнь
Кличко рассказал, что у него был заложен нос, наблюдался небольшой кашель, но при этом не было никакого повышения температуры.
Поэтому, если появились такие симптомы, не поленитесь сделать быстрый тест. В минувшие выходные сделал его дома и, получив позитив, в понедельник поехал в больницу. ПЦР подтвердил COVID-19, – написал мэр столицы.
Повторное тестирование подтвердило выздоровление
В пятницу, 21 января, глава Киева сделал тест на антиген, и тот показал отрицательный результат. В конце концов то же самое подтвердил и ПЦР-тест в больнице.