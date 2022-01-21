Також очільник столиці уточнив, що хворів на штам "Омікрон". За його словами, симптоми були дуже подібними до застуди.

До теми Кличко вдруге захворів на коронавірус

Як проявлялася хвороба

Кличко розповів, що у нього був закладений ніс, спостерігався невеликий кашель, але при цьому не було жодного підвищення температури.

Тому, якщо з'явилися такі симптоми, не полінуйтеся зробити швидкий тест. Минулими вихідними зробив його вдома і, отримавши позитив, у понеділок поїхав у лікарню. ПЛР підтвердив COVID-19, – написав мер столиці.

Важливо! За словами, Кличка, дві дози щеплення зробили перебіг хвороби максимально легким і коротким.

Повторне тестування підтвердило одужання

У п'ятницю, 21 січня, очільник Києва зробив тест на антиген, і той показав негативний результат. Зрештою це саме підтвердив і ПЛР-тест у лікарні.



Віталій Кличко показав довідку про одужання від коронавірусу / Телеграм-канал Віталія Кличка

Текст публікації Віталія Кличка:

Друзі! Отримав негативний тест на коронавірус. Із досвіду подолання штаму "Омікрон". Він підступний тим, що має симптоми звичайної застуди: закладеність носу, невеликий кашель, відсутність температури.

Тому, якщо з'явилися такі симптоми, не полінуйтеся зробити швидкий тест. Минулими вихідними зробив його вдома і, отримавши позитив, у понеділок поїхав у лікарню. ПЛР підтвердив COVID-19. Оскільки маю два щеплення, перебіг хвороби був нескладним і нетривалим.

Сьогодні теж спочатку зробив тест на антиген, який показав мінус, після цього поїхав до лікарні. Все добре, вірусу немає.

Висновок головний – вакцинуйтеся! Висновок теж важливий – слідкуйте за своїм здоров'ям, не нехтуйте небезпекою! Бережіть себе!