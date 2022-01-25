Следствие считает, что власти столицы незаконно лишили СНБО права на пользование земельным участком на улице Щусева. Там должны были возвести многоквартирные дома с подземными паркингами.

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Вручение подозрения связано с делом о земле СНБО / Фото Офиса генерального прокурора

Все изменила подпись

Как утверждают прокуроры, в 2019 году чиновники КГГА сделали невозможным пользование упомянутым участком аппаратом СНБО.

Они руководствовались актом обследования территории и аргументировали решение тем, что земля не используется по целевому назначению.

По версии прокуратуры, никакие объяснения или документы от Аппарата СНБО не получали.

Кроме того, несмотря на то, что юридическое управление аппарата КГГА установило несоответствие решения законодательству, Поворозник якобы незаконно поставил под ним свою подпись.

Обратите внимание! В Офисе генпрокурора заявили, что противоправность распоряжения также подтвердили административные суды первой и апелляционной инстанций.

Версия КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на участке, который отобрали у СНБО, успела образоваться стихийная свалка. Ведь территория якобы стояла пустошью 10 лет – с 2009 года. Город расчистил ее и обустроил там сквер. Такую же позицию занял и сам Поворозник. Кроме того, он подчеркнул, что врученное ему подозрение воспринимает как очередной способ политического давления на власти Киева.