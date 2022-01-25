Слідство вважає, що влада столиці незаконно позбавила РНБО права на користування земельною ділянкою на вулиці Щусєва. Там мали звести багатоквартирні будинки з підземними паркінгами.

До теми Позбавили землі апарат РНБО: Поворознику вручили підозру



Вручення підозри пов'язане зі справою про землю РНБО / Фото Офісу генерального прокурора

Зверніть увагу! В Офісі генпрокурора запевнили, що протиправність розпорядження також підтвердили адміністративні суди першої та апеляційної інстанцій.

Версія КМДА

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що на ділянці, яку відібрали в РНБО, встигло утворитися стихійне сміттєзвалище. Адже територія нібито стояла пусткою 10 років – з 2009 року. Натомість місто розчистило її та облаштувало там сквер.

Таку саму позицію зайняв і сам Поворозник. Крім того, він наголосив, що вручену йому підозру сприймає як черговий спосіб політичного тиску на владу Києва.