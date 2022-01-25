Слідство вважає, що влада столиці незаконно позбавила РНБО права на користування земельною ділянкою на вулиці Щусєва. Там мали звести багатоквартирні будинки з підземними паркінгами.
До теми Позбавили землі апарат РНБО: Поворознику вручили підозру
Вручення підозри пов'язане зі справою про землю РНБО / Фото Офісу генерального прокурора
Все змінив підпис
- Як стверджують прокурори, у 2019 році посадовці КМДА унеможливили користування згаданою ділянкою Апаратом РНБО.
- Вони керувалися актом обстеження території й аргументували рішення тим, що земля не використовується за цільовим призначенням.
- За версією прокуратури, жодні пояснення чи документи від Апарату РНБО не отримувалися.
- Крім того, попри те, що юридичне управління апарату КМДА встановило невідповідність рішення законодавству, Поворозник нібито незаконно поставив під ним свій підпис.