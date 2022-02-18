Зняли на відео: у Києві судитимуть молодиків, що знущались з хворої бабусі

Слідчі скерували до суду кримінальну справу проти трьох чоловіків. Вони у листопаді 2021 року знущалися з 76-річної жінки.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганства. Про підозру повідомили 18 лютого.

До теми Хлопцям, які цілилися в хвору бабусю пістолетом, оголосили про підозру

Яке покарання можуть отримати

Поліцейські розслідували інцидент. Вони скерували всі зібрані матеріали разом та обвинувальний акт до суду.

Підозрюваними є троє хлопців з 2001, 2002 та 2003 років народження. За скоєне їм загрожує до 4 років позбавлення волі.

Деталі інциденту

Двоє хлопців гостювали у друга у квартирі на вулиці Героїв Дніпра, що в Оболонському районі столиці. Вони вирішили "розважитись" й познущатись з 76-річної хворої бабусі, яка не може самостійно пересуватись вже 5 років. Крім цього, вона не може говорити.

Один із підозрюваних річ, що схожа на пістолет й скерував у бік бабусі. У цей час інший хлопець фільмував все на камеру мобільного телефону. Потім він опублікував відео у мережі.

Порушники спілкувались із журналістами й переконували, що нічого страшного не сталося. Один з хлопців, який є онуком жінки, заявив, що пенсіонерка на все реагує як тварина – інстинктивно. Запевняли навіть, що бабуся зраділа через такий "жарт".