Підлітки зухвало сміялися на камеру й навіть не думали припиняти невдалий "розіграш". Крім того, вони знайшли цинічне виправдання своїй поведінці.

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На кадрах видно, що хлопці ціляться у голову бабусі, імітують спуск гачка, а хтось із них регоче за кадром, вигукуючи: "Не стріляй".

Жінка пильно стежила за їхніми діями, але нічого зробити і сказати не могла. Після цього один із юнаків, сміючись, приклав пістолет собі до скроні.



Підліток, причетний до знущань над хворою бабусею / Фото з телеграм-каналу "Всевидящее око"



Підліток виправдав свою жортокість безпорадністю ліьньої жінки / Фото з телеграм-каналу "Всевидящее око"

Виправдали "жарт" безпорадністю бабусі

Згодом у переписці в телеграмі один із кривдників хворої жінки завив, що пістолет був несправжнім. Крім того, він не побачив нічого такого у своїх діях, оскільки бабусі нібито байдуже. За його словами, за жінкою доглядають і годують, але думати вона вже не може.

Підлітки знущалися з хворої бабусі, цілячись у неї пістолетом: відео – Увага! Кадри 18+ не для людей зі слабкими нервами