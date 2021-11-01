Подростки вызывающе смеялись на камеру и даже не думали прекращать неудачный "розыгрыш". Кроме того, они нашли циничное оправдание своему поведению.

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Жертвой избрали беззащитную

На кадрах видно, что парни целятся в голову бабушки, имитируют спуск курка, а кто-то из них хохочет за кадром, выкрикивая: "не стреляй".

Женщина пристально следила за их действиями, но ничего сделать и сказать не могла. После этого один из юношей, смеясь, приставил пистолет себе к виску.



Подросток, причастный к издевательствам над больной бабушкой / Фото с телеграмм-канала "Всевидящее око"



Подросток оправдал свою жесткость беспомощностью пожилой женщины / Фото с телеграмм-канала "Всевидящее око"

Оправдали "шутку" беспомощностью бабушки

Впоследствии в переписке в телеграмме один из обидчиков больной женщины завил, что пистолет был ненастоящим. Кроме того, он не увидел ничего такого в своих действиях, поскольку бабушке якобы безразлично. По его словам, за женщиной ухаживают и кормят, но думать она уже не может.

Подростки издевались над больной бабушкой, целясь в нее пистолетом: видео – Внимание! Кадры 18+ не для слабонервных