Полицейские заметили жестокое видео, когда мониторили сеть, и сразу занялись установлением круга причастных к инциденту.

Предыстория В Киеве подростки поиздевались над больной бабушкой, направляя на нее пистолет

Один обидчик – уже на крючке

Одним из обидчиков пенсионерки оказался 18-летний житель столицы.

Полиция узнала его данные во время следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

В настоящее время продолжается установка личности еще одного фигуранта скандального видео.

Безнаказанными издевательства не оставят

Данные о домашнем насилии над пожилой женщиной уже внесли в Единый реестр досудебных расследований. Теперь молодым людям угрожают либо 150 – 240 часов общественных работ, либо арест на срок до шести месяцев, либо до пяти лет ограничения свободы, либо до двух лет заключения.

Насмеялись над беспомощной женщиной и кичились в сети

На распространенном ролике молодые люди целились пистолетом в бабушку, которая не могла ни шевельнуться, ни что-либо ответить своим обидчикам. Один из юношей утверждал, что женщина даже не соображает и только ест.

Впоследствии оба парня записали видео с извинениями. Они заверили, что больше такое не повторится, а также убеждали, что бабушка сама обрадовалась такому "розыгрышу".