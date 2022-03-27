Зруйновані будинки та вбиті мирні жителі: окупанти обстріляли села та міста на Київщині
Джерело:Київська облпрокуратура
Окупанти завдали артилерійських ударів на Київщині. Внаслідок ворожих обстрілів загинули та отримали травми мирні жителі.
Вороги зруйнували будинки та історичну пам'ятку. Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.
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Окупанти обстріляли населені пункти Київщини
За даними слідства, окупанти обстріляли з артилерії та автоматичної зброї багатоповерхівки та приватні будинки у:
- Бучі,
- Ірпені,
- Петропавлівській Борщагівці,
- селах Андріївка, Тарасівка, Лук'янівка, Требухів та Шевченкове.
Троє мирних жителів загинули, а ще шестеро отримали поранення. Ворожі снаряди пошкодили або повністю зруйнували житла цивільних. Також загарбники обстрілюють населені пункти у Фастівському та Вишгородському районах.
Російські ворожі війська знищують пам'ятки архітектури українського народу. Так, у селі Лук'янівка Броварського району ворог зруйнував Храм Вознесіння Господнього – пам'ятку української дерев'яної архітектури,
– розповіли у прокуратурі.
Прокурори Київщини вживають всіх заходів для належного документування воєнних злочинів країни-терористки, аби притягнути усіх винних до відповідальності.
Окупанти вбили 3 мирних жителів / Фото Київської облпрокуратури
Загарбники зруйнували історичну пам'ятку / Фото Київської облпрокуратури
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