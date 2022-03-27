Зруйновані будинки та вбиті мирні жителі: окупанти обстріляли села та міста на Київщині

Окупанти завдали артилерійських ударів на Київщині. Внаслідок ворожих обстрілів загинули та отримали травми мирні жителі.

Вороги зруйнували будинки та історичну пам'ятку. Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

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Окупанти обстріляли населені пункти Київщини

За даними слідства, окупанти обстріляли з артилерії та автоматичної зброї багатоповерхівки та приватні будинки у:

Бучі,

Ірпені,

Петропавлівській Борщагівці,

селах Андріївка, Тарасівка, Лук'янівка, Требухів та Шевченкове.

Троє мирних жителів загинули, а ще шестеро отримали поранення. Ворожі снаряди пошкодили або повністю зруйнували житла цивільних. Також загарбники обстрілюють населені пункти у Фастівському та Вишгородському районах.

Російські ворожі війська знищують пам'ятки архітектури українського народу. Так, у селі Лук'янівка Броварського району ворог зруйнував Храм Вознесіння Господнього – пам'ятку української дерев'яної архітектури,

– розповіли у прокуратурі.

Прокурори Київщини вживають всіх заходів для належного документування воєнних злочинів країни-терористки, аби притягнути усіх винних до відповідальності.



Окупанти вбили 3 мирних жителів / Фото Київської облпрокуратури



Загарбники зруйнували історичну пам'ятку / Фото Київської облпрокуратури

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