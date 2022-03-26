Окрім цього, в ґаджеті одного з чоловіків були й інші матеріали, які доводять діяльність на користь ворога. Про це повідомили в Патрульній поліції Львівщини ввечері цього ж дня.

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Сфотографував усі блокпости регіону

Правоохоронці звернули увагу на підозрілий автомобіль, бо чоловік із нього справді чекав влучання ракети, щоб зняти все. Під час огляду у зловмисника взяли планшет і там вже виявили чимало цікавого.

У галереї пристрою були фото блокпостів Львівщини та пересування техніки ЗСУ. При цьому підтвердили, що ці світлини надсилалися на 2 російські номери.



Українська техніка, яку знімав чоловік / Фото Патрульної поліції

Слід зауважити, що підозрюваний мав і фото паспортів чоловіків з Луганською реєстрацією. Наразі він вже намагається все пояснити агентам СБУ.

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